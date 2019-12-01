Recuperan en Jacona, Michoacán 11 motocicletas robadas

Jacona, Michoacán 25 de diciembre del 2025.- Como resultado de una acción interinstitucional, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Guardia Nacional (GN), dieron acompañamiento a una orden de cateo que cumplimentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un inmueble en Jacona, donde se recuperaron 11 motocicletas robadas.

Sobre el particular se informó que con base tareas operativas y de inteligencia del Plan Paricutín, en un domicilio ubicado al sur de la demarcación aseguraron las motocicletas, siete de la marca Italika, dos Dinamo, una Veloci y una Suzuki, todas con reporte de robo, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se refuerzan día con día, para brindar a la ciudadanía la tranquilidad y las condiciones de desarrollo que merecen.