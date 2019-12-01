Operan a bebé de 26 semanas de gestación para retirarle un tumor; ocurrió en Lima, Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 12:47:12

Lima, Perú, 25 de diciembre del 2025.- Un bebé de 26 semanas de gestación fue sometido a una operación dentro del útero para retirarle un tumor localizado en el pulmón izquierdo, una condición que ponía en riesgo su vida antes de nacer en Lima, Perú.

Tras la intervención, el embarazo continúa con normalidad y tanto la madre como el feto se encuentran en buen estado, informó el Ministerio de Salud de Perú.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, el único hospital público del país con un equipo especializado en cirugía fetal capaz de realizar intervenciones de este tipo.

Según el jefe de la Unidad de Cirugía Fetal, Rubén Huaraz, el tumor había generado acumulación anormal de líquidos dentro del cuerpo del bebé —entre ellos hidrops fetal e hidrotórax— lo que desplazó estructuras internas y comprimió los pulmones, impidiendo su desarrollo adecuado.

Huaraz explicó que, de no haber actuado con rapidez, el embarazo habría terminado con la muerte del feto, ya que la presión generada por el tumor continuaría aumentando con el paso de las semanas.

El diagnóstico se realizó durante una ecografía de control a Valerie Ochoa Vargas, de 22 años, quien recibe atención en el mismo hospital.

Durante la cirugía, el equipo médico administró anestesia directamente al feto para evitarle dolor. Luego, a través del abdomen de la gestante, introdujeron instrumentos quirúrgicos hasta el tórax del bebé para localizar el tumor y cauterizar con láser el vaso sanguíneo que lo alimentaba. La operación transcurrió sin complicaciones y permitió frenar el crecimiento de la masa.

Las autoridades de salud destacaron que este tipo de intervenciones abre mayores posibilidades de supervivencia en casos graves detectados durante el embarazo y representa un avance para la medicina fetal en el país.