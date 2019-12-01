Ataque armado en Antúnez deja un hombre y una mujer muertos; refuerzan operativo del Plan Michoacán por La Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 12:17:21

Parácuaro, Mich., a 25 de diciembre de 2025.— La violencia volvió a sacudir al municipio de Parácuaro la mañana de este 25 de diciembre, luego de que un ataque con arma de fuego cobrara la vida de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron localizados sobre la vía pública en la tenencia Antúnez.

De acuerdo con información de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Márquez, donde se reportó a dos personas gravemente heridas por proyectiles de arma de fuego. Al arribar al sitio, los elementos localizaron a las víctimas tendidas sobre la banqueta, con visibles impactos y rastros hemáticos.

Paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales. Las víctimas permanecen hasta el momento en calidad de desconocidas.

Ante la gravedad del hecho, la zona fue acordonada y resguardada conforme a los protocolos, mientras se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realizara las diligencias legales, el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

El doble homicidio ocurrió en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, estrategia que mantiene presencia operativa en la región de Apatzingán y municipios aledaños, una de las zonas más golpeadas por la violencia en los últimos años.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque, aunque se indicó que cualquier avance relevante será dado a conocer conforme avancen las investigaciones.

Mientras tanto, la comunidad de Antúnez suma un nuevo episodio de luto en plena temporada decembrina, evidenciando que la inseguridad sigue siendo uno de los principales retos en la Tierra Caliente michoacana.