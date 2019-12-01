Activan contingencia ambiental en el Valle de Toluca en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 13:04:25

Toluca, Estado de México, 25 de diciembre del 2025.- Las autoridades del Estado de México activaron este martes la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca y en la zona de Santiago Tianguistenco, debido a los altos niveles de contaminación registrados, informó la Secretaría estatal del Medio Ambiente.

La decisión se tomó después de que los sistemas de monitoreo detectaran una concentración elevada de partículas en el aire, situación que puede afectar la salud. Por ello, se pidió a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios mantenerse bajo techo y evitar actividades físicas al aire libre para reducir riesgos.

En un comunicado, la dependencia explicó que los niveles de partículas suspendidas superaron los límites permitidos, lo que obligó a activar la contingencia para disminuir la exposición de la población.

Las autoridades pidieron estar atentos a los reportes oficiales sobre la calidad del aire y seguir las recomendaciones preventivas mientras se revisa la evolución de la contaminación en los próximos días.