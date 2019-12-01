Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 17:36:53

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Este martes, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, donde se reportó la volcadura de un auto.

Fue a la altura de Altozano, en dirección a Juriquilla, donde el vehículo perdió el control y posteriormente volcó, quedando con los neumáticos hacia arriba.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar realizaron la valoración del conductor y determinaron que no presentaba heridas de consideración.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual causó una severa carga vehicular en la zona.