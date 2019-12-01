Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 17:34:33

Uruapan, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- Policías utilizaron gases lacrimógenos para desalojar un bloqueo en el acceso a la autopista Siglo XXI por parte de aguacateros.

Sobre el particular se informó que elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), arribaron al punto donde los productores mantenían un retén de revisión.

En la intervención se desató el enfrentamiento donde se lanzaron gases para dispersar a los inconformes.

Minutos después del desalojo, la circulación quedó abierta en ese tramo del bulevar Industrial.

Es de mencionar que, los aguacateros denunciaron uso de violencia en su contra y reportaron varios lesionados, sin que hasta el momento se conozca el número de afectados ni la gravedad de sus heridas.

Los productores exigen un precio justo por su cosecha y anunciaron que buscarán proceder legalmente por las agresiones que dicen fueron objeto.