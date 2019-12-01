Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:49:15

Culiacán, Sinaloa, a 24 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó un acto de entrega de patrullas en la ciudad de Culiacán.

Durante su intervención destacó los avances de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el gobierno de Sinaloa y las autoridades federales.

En ese sentido mencionó que desde el inicio del sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la entidad se han asegurado 7 mil 400 armas de fuego.

Además, han incautado 150 toneladas de droga y suman casi 4 mil 200 personas detenidas.

Por otra parte, el funcionario federal recalcó que elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), han inhabilitado y destruido 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina en Sinaloa

No se trata de operativos aislados, ni de acciones que concluyan después de una detención. Todos los días, las instituciones de seguridad realizan patrullajes, labores de vigilancia, operaciones de inteligencia e investigación para detener a quienes generan violencia”, refrendó el secretario García Harfuch.