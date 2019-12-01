Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 17:41:54

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Un trabajador de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado luego de ser prensado por un tráiler al interior de la empresa Egoba, ubicada en laterales de Paseo 5 de Febrero.

La persona se encontraba en la parte posterior de otra pesada unidad cuando el tráiler que lo impactó se quedó sin frenos, lo que ocasionó el accidente.

A través de la línea de emergencias 911 se reportó el percance, por lo que rápidamente acudieron al lugar elementos de Bomberos, analistas de Protección Civil y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Una vez en el sitio, realizaron labores para rescatar al hombre, estabilizarlo y trasladarlo a un hospital para continuar con su atención médica.