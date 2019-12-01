Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 17:40:10

Querétaro, Querétaro, a 24 de noviembre de 2026.- La tarde de este martes, se registró, la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, a un costado de la carretera de cuota a Celaya, en donde se reportó la localización de un cuerpo sin vida.

Fue a la altura de la incorporación con Prolongación Zaragoza, en donde se encontró a un hombre sin signos vitales, quien aparentemente vivía en situación de calle.

Una vez que llegaron al lugar los servicios de emergencias, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento, y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.