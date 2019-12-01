Miami, Florida, a 24 de noviembre de 2026.- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont recuperó su libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza, luego de permanecer más de tres semanas detenida en un centro migratorio de Florida, situación que le permitió evitar, por el momento, su deportación a México, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión.

La presentadora permanecía en el Broward Transitional Center desde el pasado 30 de octubre, cuando fue detenida por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades relacionadas con su situación migratoria. Este martes dejó de aparecer en los registros públicos de personas bajo custodia de dicha agencia.

Su liberación ocurrió después de una audiencia ante un juez migratorio, en la que obtuvo el beneficio de salir bajo fianza, cuyo monto no ha sido revelado públicamente.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) la busca por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, por lo que su salida del centro de detención estadounidense no representa el cierre de las investigaciones que enfrenta.