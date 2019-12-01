En su domicilio de Uruapan, Michoacán, ultiman a tiros a un individuo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:55:19

Uruapan, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- En el interior de su domicilio de la colonia La Cedrera Primera Sección, un hombre fue asesinado a balazos por causas desconocidas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Progreso, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de las guardias Nacional y Civil, así como de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron dentro de la vivienda a un hombre sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.