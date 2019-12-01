Vuelca auto en acceso a la Universidad Autónoma de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:35:27

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- La falta de precaución, aunado al exceso de velocidad, ocasionó que un auto quedara con importantes daños materiales, luego de volcar en el acceso a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Fue en un acceso de la UAQ, ubicado en la calle Gabino Barrera y el Circuito Cerro de las campanas, en donde el auto perdió el control y posteriormente volcó.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los paramédicos para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, realizaron la valoración de los involucrados y posteriormente iban a determinar, si requerían traslado a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento y esperaron el apoyo de una grúa para realizar maniobras.