Tras enfrentamiento detienen a tres sujetos en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán; un agente de Investigación resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 16:30:28
Uruapan, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Un sujeto que contaba con orden de captura por homicidio, su hermano, así como su padre, fueron aprehendidos luego de que el último de los tres agrediera a balazos a los oficiales e hiriera a uno de ellos en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que los agentes de la FGE llegaron a la calle Morelos esquina Paseo Lázaro Cárdenas de la colonia Morelos con la finalidad de cumplimentar una orden de aprehensión.

Sin embargo en el sitio un sujeto disparó contra los uniformados, lesionando a uno, para enseguida darse a la fuga.

Tras estos hechos se implantaron acciones operativas que arrojaron como resultado la detención de los dos individuos y su padre, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

