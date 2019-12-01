Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán

Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 16:27:32
Zinapécuaro, Mich., a 14 de octubre de 2025.— En una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano, fueron detenidos tres civiles fuertemente armados en el municipio de Zinapécuaro, tras una serie de enfrentamientos y un ataque dirigido a la Presidencia Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron luego de una denuncia ciudadana sobre detonaciones de arma de fuego en un camino que conecta a las comunidades de Santa Cruz y San Miguel Taimeo. En el operativo, elementos de la Guardia Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lograron la detención de tres hombres que portaban armamento de alto poder.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma calibre .50, dos fusiles de distintos calibres, 122 cartuchos útiles, 12 cargadores, cinco granadas de fragmentación y equipo táctico. Todo el material bélico, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Fuentes policiales informaron que los detenidos no serían originarios de Michoacán, sino de otras entidades del país, por lo que se presume que podrían estar vinculados con una célula delictiva que opera en la región.

En tanto, las fuerzas de seguridad mantienen un amplio despliegue aéreo y terrestre en Zinapécuaro con el propósito de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población, tras los recientes hechos violentos registrados en la zona.

