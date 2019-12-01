Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán

Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 16:39:17
Zamora, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La tarde de este martes en la colonia Ejidal Sur un joven fue privado de la vida a balazos; la víctima está sin identificar.

Fue minutos antes de las 14:00 horas, cuando en el 911 reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Libertad.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acudieron a verificar el reporte y sobre un lote baldío, encontraron al muchacho herido por lo acordonaron la zona. 

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron el deceso del jovencito, el cual vestía pantalón color beige, playera negra y tenis grises.

Más tarde llegaron Peritos Especializados en la Escena del Crimen y Policías Ministeriales, quienes se encargaron de recabar los indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.

