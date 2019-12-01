Al menos 3 personas resultaron heridas en accidente vial sobre la Monterrey-Saltillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:01:22

Monterrey, Nuevo León, a 8 de diciembre 2025.- Un choque entre al menos tres tráileres provocó un incendio sobre la autopista Monterrey-Saltillo, lo que derivó en las lesiones de tres personas y el cierre de la vialidad.

Según los primeros reportes, el incidente vial se registró a la altura del kilómetro 60, en donde varias unidades fueron afectadas por las llamas.

Sobre la vialidad quedaron tiradas las mercancías que eran transportadas en las unidades de carga.

Sobre el asfalto había alimento para perro, rollos de alambre, maquinaria y aceite.