Al menos 3 personas resultaron heridas en accidente vial sobre la Monterrey-Saltillo

Al menos 3 personas resultaron heridas en accidente vial sobre la Monterrey-Saltillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:01:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 8 de diciembre 2025.- Un choque entre al menos tres tráileres provocó un incendio sobre la autopista Monterrey-Saltillo, lo que derivó en las lesiones de tres personas y el cierre de la vialidad.

Según los primeros reportes, el incidente vial se registró a la altura del kilómetro 60, en donde varias unidades fueron afectadas por las llamas.

Sobre la vialidad quedaron tiradas las mercancías que eran transportadas en las unidades de carga.

Sobre el asfalto había alimento para perro, rollos de alambre, maquinaria y aceite.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios