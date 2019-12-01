Volcadura vehicular en Uruapan, Michoacán deja un herido

Volcadura vehicular en Uruapan, Michoacán deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 13:58:15
Uruapan, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.- Lesionado terminó el conductor de un vehículo con el cual chocó y luego se volcó, hechos registrados en la colonia Infonavit Constituyentes de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle José Silva Herrera de la referida colonia, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron chocado y volcado un vehículo Nissan, Versa, color blanco, con placas PUE-883-C, y su chofer lesionado situación por la que fue auxiliado por los socorristas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hiceon cargo de las actuaciones correspondientes al hecho vial.

