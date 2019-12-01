Volcadura en la Morelia-Pátzcuaro deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 10:42:15
Morelia, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas fue el que dejó la volcadora de un vehículo, hechos registrados en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue a la altura del kilómetro 24 de la referida carretera en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

