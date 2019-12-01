Volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la localidad de Uruapilla, deja un herido

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Una persona resultó herida luego de que volcara con su vehículo en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la localidad de Uruapilla.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en la bajada de Cepamisa, se había registrado una volcadura vehicular.
Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.
Entre tanto personal de tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.