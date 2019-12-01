Volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la localidad de Uruapilla, deja un herido

Volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la localidad de Uruapilla, deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:29:25
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Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Una persona resultó herida luego de que volcara con su vehículo en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la localidad de Uruapilla.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en la bajada de Cepamisa, se había registrado una volcadura vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal de tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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