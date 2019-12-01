Quitan la vida a un individuo en el centro de Apatzingán, Michoacán 

Quitan la vida a un individuo en el centro de Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:18:35
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Apatzingán, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del Centro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Juan Manuel de Herrera, del Centro de la ciudad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar localizaron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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