Ultiman a dueño de agroquímica a cuatro calles de la oficina de Fanny Arreola: Alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, rebasada por la violencia… pero ella pide corridos prohibidos

Apatzingán, Mich., a 15 de abril de 2026. — La violencia volvió a golpear el corazón de Apatzingán la tarde de este miércoles. Un hombre, identificado de manera preliminar como propietario de un negocio de agroquímicos, fue asesinado a balazos dentro de un establecimiento de alimentos para ganado, ubicado en la colonia Babilonia, a escasas calles de la sede del gobierno municipal encabezado por Fanny Arreola.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en la esquina de las calles José Manuel de Herrera y Artículo 27, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. De acuerdo con reportes preliminares, las heridas —principalmente en la cabeza— le provocaron la muerte de forma casi inmediata.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos ni sobre el móvil del crimen.

Violencia a metros del poder

El homicidio ocurre en una de las zonas más céntricas de la ciudad, a apenas unas cuadras de la oficina de la alcaldesa, lo que vuelve a poner en entredicho la capacidad de las autoridades locales para contener la ola de violencia que azota la región de Tierra Caliente.

La ejecución de este miércoles se suma a una cadena de hechos violentos que han marcado la vida cotidiana en el municipio, donde comerciantes, productores agrícolas y empresarios operan bajo constantes riesgos.

La polémica alcaldesa que agrava el contexto

El crimen también se registra en medio de las crecientes controversias que envuelven a la alcaldesa Fanny Arreola, a quien no le basta con gobernar uno de los municipios más controlados por el crimen organizado en toda la entidad, sino que hace unos meses, durante la mayor feria del municipio, solicitó la interpretación de un narcocorrido, pese a las restricciones estatales sobre este tipo de contenidos en espectáculos masivos.

La escena —captada en video— generó críticas debido al contraste entre la crisis de seguridad en el municipio y la conducta de la autoridad local en eventos oficiales, quienes fueron sancionadas de acuerdo con el gobierno estatal.

Un municipio bajo presión

Mientras las investigaciones avanzan sin resultados claros, la percepción de inseguridad continúa en aumento entre los habitantes de Michoacán, particularmente en Apatzingán, donde los hechos violentos ocurren incluso en zonas céntricas y a plena luz del día.

El asesinato de este miércoles no solo deja una víctima más en la estadística, sino que refuerza una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién controla realmente la seguridad en el municipio?