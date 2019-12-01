Aprueban diputados instaurar el 27 de octubre como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”

Ciudad de México, a 15 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados de México dio un paso para reconocer el valor cultural de una de las especies más emblemáticas del país, al aprobar la instauración de una fecha conmemorativa dedicada al Xoloitzcuintle, considerado un símbolo vivo de la identidad nacional.

Con 433 votos a favor, sin oposiciones y cuatro abstenciones, el pleno avaló el dictamen que propone declarar el 27 de octubre como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, iniciativa que ahora será turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Durante la presentación del proyecto, la diputada Nadia Navarro destacó que esta raza endémica forma parte de la historia, las tradiciones y la vida cotidiana en México, al tiempo que subrayó su relevancia como símbolo cultural profundamente arraigado en los hogares y en la memoria colectiva.

La propuesta retoma planteamientos impulsados previamente por legisladoras de distintas fuerzas políticas, los cuales fueron canalizados a la Comisión de Gobernación y Población, instancia que emitió un dictamen favorable el pasado 3 de marzo.

El documento aprobado resalta el papel del xoloitzcuintle dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios, donde ha sido representado como guía espiritual de las almas hacia el Mictlán, además de su presencia constante en relatos y tradiciones de comunidades indígenas como los nahuas, mixtecos y zapotecos.

Asimismo, se menciona que hallazgos arqueológicos en distintas regiones del país evidencian la antigüedad de esta especie y su estrecha relación con las culturas mesoamericanas. Pese a que durante el virreinato su población disminuyó considerablemente por la introducción de razas europeas, su recuperación comenzó a mediados del siglo XX, logrando preservar su legado hasta la actualidad.

El dictamen también reconoce la proyección del xoloitzcuintle en el arte nacional, al aparecer en obras de figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros, lo que refuerza su importancia simbólica en la cultura mexicana.

La elección del 27 de octubre responde a su vínculo con las celebraciones del Día de Muertos, fecha en la que, de acuerdo con diversas tradiciones, se honra a las mascotas fallecidas, especialmente aquellas que acompañaron a los seres humanos, como el xoloitzcuintle.

Con esta declaratoria, el Congreso busca no solo reconocer a esta especie como parte del patrimonio cultural del país, sino también impulsar su conservación, promover su conocimiento y fortalecer el vínculo entre las tradiciones ancestrales y las nuevas generaciones.