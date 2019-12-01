Coordinador del PT desconoce denuncia de Gaona contra rectora de la UMSNH; espera informes sobre los términos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 19:56:52

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), el diputado Reyes Galindo Pedraza, declaró no tener conocimiento del recurso legal que su compañero de bancada y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona, pretende interponer contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Galindo Pedraza detalló que el tema no fue parte de la agenda discutida en la sesión semanal más reciente de la Junta de Coordinación Política.

El legislador del PT expresó su interés en aclarar la figura bajo la cual se presentará la denuncia ante el Tribunal Anticorrupción.

"Platicaremos cuál va a ser el sentido, si lo presentará en esa calidad de representante jurídico del legislativo o si a título personal el compañero, o si buscará un acuerdo de parte del órgano directivo que es la Junta de Coordinación Política", expresó.

El coordinador del PT manifestó su intención de platicar con el presidente de la Mesa Directiva para conocer los alcances y los términos exactos de la denuncia que, según se ha informado, su grupo de abogados estaría presentando.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona, informó en su rueda de prensa previa a la sesión del Congreso local que iniciarían un recurso ante el Tribunal Anticorrupción por el incumplimiento de actualización de las normas para la renovación de rector de la máxima casa de estudios.