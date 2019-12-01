Jorge Alberto Camacho Delgado, René Espinosa y la sombra de Anabel Bravo: denuncias dibujan una cadena de poder y dinero dentro y fuera de la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Mich., a 15 de abril de 2026.- No es un solo nombre ni un solo caso. Las denuncias que han salido a la luz en torno a la Fiscalía General del Estado comienzan a perfilar algo más amplio: una posible cadena de operación donde decisiones legales, presión institucional y dinero se entrelazan en distintos niveles. En el punto más visible aparece Jorge Alberto Camacho Delgado, ex fiscal de Asuntos Especiales, hoy convertido en abogado penalista que ofrece sus servicios en Morelia y todo México tras su salida en medio del escándalo.

Pero la historia no se detiene en él. Los testimonios difundidos por las víctimas de esta red coinciden en un patrón que se repite: mientras Camacho ocupaba el cargo, víctimas de fraudes millonarios y ciudadanos comunes denunciaron haber sido presionados para entregar dinero a cambio de que sus casos avanzaran o, en otros escenarios, para frenar acciones penales en su contra. En un extremo, se habla de un fraude por 8.2 millones de pesos donde se habrían solicitado pagos ligados al monto del caso; en otro, un médico relató haber pagado 800 mil pesos para obtener un “no ejercicio de la acción penal” tras una detención, cateos y una persecución que se prolongó durante meses.

Entre ambos escenarios aparece un segundo nombre: René Carlos Espinosa Albarrán, quien era agente del Ministerio Público señalado en denuncias como intermediario. Su papel, según los testimonios, no era menor: fungía como enlace directo con las víctimas, canalizando pagos y dando seguimiento a los acuerdos que, en teoría, resolverían los casos. La reiteración de su presencia en distintos relatos apunta a una dinámica que no dependía de decisiones aisladas, sino de una operación con funciones diferenciadas.

Sin embargo, hay un tercer nivel que no aparece en los hechos narrados, sino en lo que no ocurrió después. Pese a la gravedad de los señalamientos, la salida de Jorge Alberto Camacho Delgado no derivó en consecuencias penales claras a la vista pública. En ese vacío ha crecido una pregunta que recorre pasillos políticos y judiciales: ¿quién permitió que esto ocurriera y por qué no se detuvo a tiempo?

En ese contexto surge el nombre de Anabel Bravo Román, actualmente en la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal. Su mención no proviene de una acusación directa documentada, sino de versiones que la colocan en el nivel donde las decisiones estructurales se toman o se omiten. Hasta ahora, no existe confirmación oficial que la vincule con los hechos, pero su posición dentro de la Fiscalía y versiones que apuntan a que se dice protegida por el fiscal general Torres Piña, la sitúa inevitablemente en el centro de las interrogantes sobre el funcionamiento interno de la institución.

Así, lo que emerge no es solo la historia de un ex fiscal señalado, sino la posible configuración de un sistema donde cada nivel cumple un papel: quien decide, quien opera y quien, por acción u omisión, permite que los engranajes sigan girando. Bajo esa lógica, los casos dejan de ser episodios aislados para convertirse en piezas de un mismo esquema.

Hoy, mientras Jorge Alberto Camacho Delgado ofrece defensa penal como particular, el contraste resulta inevitable. Quien fue acusado de influir en la justicia desde el poder público ahora vende su conocimiento del sistema desde el ámbito privado. Y mientras tanto, las denuncias que lo rodearon siguen sin un cierre definitivo.

La historia, en el fondo, ya no trata solo de nombres. Trata de una pregunta que sigue sin respuesta: si las acusaciones apuntan a que la justicia pudo tener precio dentro de la Fiscalía, ¿qué tan profundo llega realmente ese mecanismo?