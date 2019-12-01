Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:27:41

Tepalcatepec, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- Un saldo de una persona muerta y tres heridos fue el que dejó la volcadora de una camioneta, en hechos registrados en la carretera a San Isidro, en las inmediaciones del Rancho Las Palmas del municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas además de conformar la muerte de Jesús D. R., de 17 años de edad, el cual salió proyectado de la unidad.

Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) tomó conocimiento de los hechos.