Volcadura de autobús en Hidalgo deja al menos 5 muertos y 20 lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:17:46
Tlanchinol, Hidalgo, a 13 de diciembre 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas debido a la volcadura de un autobús de pasajeros ocurrida sobre la carretera México–Tampico, en el municipio de Tlanchinol, en el estado de Hidalgo.

Según los primeros reportes, el accidente se desarrolló alrededor de las 3:00 horas del 13 de diciembre, cuando una unidad de la línea Futura, con número económico 9126 y placas de circulación 33-HA-4T, que había salido de Pachuca con destino a Huejutla, perdió el control y se precipitó a una ladera.

Al sitio se movilizó personal de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, para atender a los afectados.

Trascendió que hay al menos cinco personas sin vida y 20 más tienen lesiones, varias de ellas de gravedad.

Las autoridades publicaron una lista con las personas heridas y sus lugares de origen. 

