Accidente en Paseo de la República cobró la vida de una persona 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 10:56:16
Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- Cerca de las 04:00 horas, se registró un fuerte accidente, sobre carriles centrales de Paseo de la República, que dejó como saldo a una persona sin vida y severos daños materiales.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 15, a la altura de el parador Azteca, a causa del presunto exceso de velocidad en el que transitaba el auto, el cual terminó incrustado en la caja de un tráiler.

A través de la línea única de emergencias 911, se reportó el choque, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, confirmaron que el conductor y único ocupante se encontraba sin vida, por lo que de inmediato se dio parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

