Volcadura de autobús deja al menos 29 heridos en Oaxaca; hay menores y una embarazada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:46:10

San Felipe Tejalápam, Oaxaca, a 3 de noviembre 2025.- Al menos 29 personas, entre ellas tres menores de edad y una mujer embarazada, resultaron heridas debido a la volcadura de un autobús de pasajeros en una carretera que conduce al municipio de San Felipe Tejalápam, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente vial sucedió la mañana del 3 de noviembre sobre a la altura del paraje Río Cacho.

Por su parte, Manuel Maza, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que el autobús de pasajeros salió de Santa María Peñoles, municipio de Etla, y tenía como destino la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, el funcionario federal aseguró que todos los lesionados fueron trasladados a diversas clínicas y hospitales en la entidad.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.