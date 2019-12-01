La caída del gobernador sería darle gusto a Leonel Godoy Rangel: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Ante la necesidad de acciones contundentes por la grave situación que atraviesa Michoacán debido a la inseguridad, la violencia y el descontento social tras los homicidios de Bernardo Bravo y del edil de Uruapan, Carlos Manzo, la caída del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no es la solución, porque sería darle gusto a Leonel Godoy Rangel, afirmó Memo Valencia.

“Yo no le apuesto a que caiga el gobernador, no le apuesto a que la renuncia del gobernador sea una opción. Para mí no lo es. Porque sería darle gusto al grupo político que tanto daño le hizo a Carlos Manzo. Por ahí no voy a pasar, no voy a transitar. El más feliz de eso sería Leonel Godoy y yo no le voy a entrar a eso”, declaró.

El dirigente estatal del PRI aseguró que, al alcalde independiente de Uruapan, lo asesinó el Estado mexicano por omisión al no actuar cuando el propio munícipe solicitó apoyo institucional para combatir a los grupos delictivos asentados en la segunda ciudad más grande de Michoacán.

Indicó que el Gobierno del Estado, aunque quisiera haber hecho más no pudo, porque está rebasado por la delincuencia organizada, sin apoyo ni estrategia de seguridad federal, mucho menos una en la entidad.

“Yo me refiero al Estado mexicano. El Gobierno del Estado creo que hizo lo que pudo para tratar de ayudar a Carlos, pero yo lo he dicho, el gobierno está rebasado. No le dan los recursos y la infraestructura que tiene para combatir al crimen organizado”, dijo.

Memo Valencia rechazó también que algún priista haya participado u organizado a quienes acudieron a la marcha ciudadana del pasado domingo 2 de noviembre en el centro de Morelia, la cual terminó en destrozos al Palacio de Gobierno.

Por ello, exigió al gobernador Ramírez Bedolla, mostrar pruebas en las que basa su afirmación de que el partido está detrás de esta protesta, la cual dijo, es legítimamente emanada del pueblo, no de institutos políticos, por lo menos no del PRI.

“Le exijo al gobernador que diga qué priistas hubo, qué priistas estuvieron. Porque en lo personal yo, que soy dirigente de este partido, estuve en Uruapan, acompañé en el homenaje que le hicieron a Carlos, caminé junto a él hasta el panteón, estuve en el panteón. Yo no ando con fotógrafos en algo así de duelo, de dolor. Se me hace de muy mal gusto”, afirmó.

El dirigente priista responsabilizó también al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor de ser quien ha iniciado una campaña en contra del PRI y de organizaciones civiles a quienes identifica como priistas, sin serlo.

“Se ha notado que el estado se ha convulsionado a raíz de que llegó a la Secretaría de Gobierno este señor Zepeda. Dice que Revolución Social es una organización priista, lo cual es totalmente falso. Revolución Social no es priista, es una organización ciudadana, que si bien su fundador es el presidente del PRI y es priista y ha sido priista toda su vida, pero es una organización ciudadana”, mencionó.

Acompañaron, la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; y de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; así como el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez; el dirigente de la Unidad Revolucionaria, Adolfo Sámano; y la coordinadora Estatal de Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez.