Violencia: Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:43:22

Uruapan, Michoacán, 19 de enero del 2026.- Un hombre fue ultimado a balazos en calles de la colonia Casa del Niño de esta ciudad; con este son dos homicidios dolosos registrados este lunes en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Norte, de la referida colonia, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban

lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.