José Armando Álvarez Cano, nuevo arzobispo de Morelia tras renuncia de Carlos Garfias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:32:22
Morelia, Michoacán,  19 de enero del 2026.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) nombró a monseñor José Armando Álvarez Cano como nuevo arzobispo de Morelia, luego de que el papa León XIV aceptara la renuncia de monseñor Carlos Garfias Merlos por motivos de edad.

En un comunicado, la CEM agradeció el ministerio episcopal desempeñado por Garfias Merlos y encomendó la nueva responsabilidad pastoral de Álvarez Cano al frente de la Arquidiócesis de Morelia. “Agradecemos el ministerio episcopal que ha desempeñado generosamente Mons. Carlos Garfias Merlos, y encomendamos el ministerio episcopal de Mons. José Armando Álvarez Cano”, señaló.

Álvarez Cano se desempeñaba desde enero de 2025 como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Morelia. Es originario de Jiquilpan, Michoacán, y cuenta con una licenciatura en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de México.

En mayo de 2019 fue nombrado obispo de la Diócesis de Tampico por el papa Francisco, cargo que ocupó antes de asumir como arzobispo coadjutor y, ahora, como arzobispo titular de Morelia.

