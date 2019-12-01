Identifican a atacante del bar Könor de Querétaro: FGE

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- El fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández declaró que se tiene plenamente identificado a la persona que le quitó la vida a otra en un ataque armado dentro del centro nocturno Könor el pasado 17 de enero.

Explicó que, tras tener conocimiento del hecho por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQro), se inició con la carpeta de investigación, con la intervención de la Dirección de Servicios Periciales para el aseguramiento del inmueble, el levantamiento de indicios y del cuerpo, con el objetivo de recabar datos probatorios que permitieran esclarecer lo ocurrido.

“Ya tenemos apertura una carpeta de investigación, inmediatamente que tuvimos conocimiento del hecho, se procedió al aseguramiento correspondiente del inmueble y al levantamiento de los indicios y del cuerpo, con la finalidad de recabar los elementos y datos probatorios que nos permitieran identificar a la persona o personas que participaron en la privación de la vida”, dijo.

Reconoció que se existen líneas de investigación sólidas que han permitido confirmar la identidad del agresor, aunque hasta el momento se continúan con las pesquisas para lograr la localización y detención del sospechoso.

“Nosotros ya tenemos datos y líneas de investigación sólidas que nos permiten asegurar en este momento que tenemos identificada a la persona que participó en el hecho; estamos trabajando para que se den las detenciones correspondientes y estaremos informando a la ciudadanía de forma permanente sobre los avances de la investigación”.

Puntualizó que la investigación se mantiene en curso, y una vez que se tengan más detalles y avances del hecho, se informará de forma oportuna a través de los canales oficiales de la propia Fiscalía de Querétaro.