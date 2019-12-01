Riña entre albañiles culmina en homicidio a tiros; ocurrió en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:04:06

Santa Catarina, Nuevo León, 19 de enero del 2026.- Una pelea entre trabajadores de la construcción escaló hasta un asesinato a balazos la noche del domingo en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, luego de que una discusión mientras realizaban labores de obra concluyera con el uso de un arma de fuego, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Cañón Santa Cruz y Cañón San Blas, en la colonia Las Sombrillas, donde un grupo de albañiles se encontraba vaciando una placa de concreto.

Presuntamente, el conflicto inició con un intercambio verbal que fue subiendo de tono hasta derivar en una riña física, en la que los trabajadores utilizaron incluso herramientas de trabajo, dejando a uno de los obreros lesionado.

La confrontación se tornó aún más violenta cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en al menos cuatro ocasiones contra uno de sus compañeros. La víctima, identificada como Concepción Balderas, de 34 años, cayó gravemente herida en el estacionamiento del sitio.

Otro trabajador resultó con golpes en el rostro, aunque se negó a ser trasladado a un hospital para su atención médica.

El hombre herido por los disparos fue trasladado en un vehículo particular a la Clínica María Luisa, ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en la colonia Residencial Cuauhtémoc; sin embargo, minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento a causa de las heridas de bala.

Autoridades policiacas iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio.