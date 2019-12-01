Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:43:42

Duncannon Borough, Pensilvania, Estados Unidos, a 19 de enero 2026.- Un niño de 11 años de edad privó de la vida a su padre con un disparo en la cabeza, luego de que este le quitara una consola Nintendo Switch, de acuerdo con información de la Policía Estatal de Pensilvania.

Los primeros reportes señalan que el asesinato se registró alrededor de las 3:20 de la madrugada en una vivienda ubicada en South Market Street, en Duncannon Borough, condado de Perry.

Según la esposa de la víctima, su cónyuge y ella dormían en su habitación, contigua a la del niño, conectadas por un armario compartido.

Sin embargo, en un momento determinado, un estruendo la despertó, y al intentar despertar a su marido notó que estaba inconsciente y le brotaba sangre de la cabeza.

Momentos después el menor entró a la habitación y dijo frases como “papá está muerto”.

Al llegar las autoridades un oficial escribió en su carpeta de investigación que el niño le confesó que había disparado en contra de su padre.

Los oficiales localizaron un revólver dentro de una caja fuerte para armas, situada en el armario que conectaba ambas habitaciones.

Los documentos judiciales citados por WGAL News 8 indican que el niño confesó a la Policía Estatal: “Maté a mi papá”. Por lo que fue llevado en calidad de detenido a una comisaría.

Durante su interrogatorio, el joven explicó que había tenido un buen día con sus padres, pero que se enfureció cuando le quitaron su consola y le pidieron irse a dormir tras la celebración de su cumpleaños.

Asimismo, indicó que encontró el arma de fuego al buscar el Nintendo Switch. Dijo que tomó el revólver, lo cargó y después lo accionó contra su padre, quien estaba dormido.

Cuando se le preguntó qué pensaba que ocurriría, el menor respondió que estaba enojado, pero que no pensó en las consecuencias.