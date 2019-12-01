Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania

Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:43:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Duncannon Borough, Pensilvania, Estados Unidos, a 19 de enero 2026.- Un niño de 11 años de edad privó de la vida a su padre con un disparo en la cabeza, luego de que este le quitara una consola Nintendo Switch, de acuerdo con información de la Policía Estatal de Pensilvania.

Los primeros reportes señalan que el asesinato se registró alrededor de las 3:20 de la madrugada en una vivienda ubicada en South Market Street, en Duncannon Borough, condado de Perry.

Según la esposa de la víctima, su cónyuge y ella dormían en su habitación, contigua a la del niño, conectadas por un armario compartido.

Sin embargo, en un momento determinado, un estruendo la despertó, y al intentar despertar a su marido notó que estaba inconsciente y le brotaba sangre de la cabeza.

Momentos después el menor entró a la habitación y dijo frases como “papá está muerto”.

Al llegar las autoridades un oficial escribió en su carpeta de investigación que el niño le confesó que había disparado en contra de su padre.

Los oficiales localizaron un revólver dentro de una caja fuerte para armas, situada en el armario que conectaba ambas habitaciones.

Los documentos  judiciales citados por WGAL News 8 indican que el niño confesó a la Policía Estatal: “Maté a mi papá”. Por lo que fue llevado en calidad de detenido a una comisaría.

Durante su interrogatorio, el joven explicó que había tenido un buen día con sus padres, pero que se enfureció cuando le quitaron su consola y le pidieron irse a dormir tras la celebración de su cumpleaños.

Asimismo, indicó que encontró el arma de fuego al buscar el Nintendo Switch. Dijo que tomó el revólver, lo cargó y después lo accionó contra su padre, quien estaba dormido.

Cuando se le preguntó qué pensaba que ocurriría, el menor respondió que estaba enojado, pero que no pensó en las consecuencias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a atacante del bar Könor de Querétaro: FGE
Violencia: Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Coordinan trabajos entre fiscalías para dar con menores: Víctor Antonio de Jesús 
Violencia: ultiman individuo en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Con martillo ultimó a su ex pareja y a su ex suegra frente a un menor: dictan formal prisión a Eric Antonio ‘N’
Comentarios