Con martillo ultimó a su ex pareja y a su ex suegra frente a un menor: dictan formal prisión a Eric Antonio ‘N’

Cuautitlán, Estado de México, 19 de enero del 2026.- Un ataque brutal cometido dentro de un domicilio en Cuautitlán, Estado de México, donde primero habría agredido y asesinado a su ex suegra y horas después a su ex pareja, fue la base para que un juez dictara formal prisión a Eric Antonio ‘N’, acusado del doble feminicidio de dos mujeres de 52 y 25 años de edad, hechos presenciados parcialmente por un niño de seis años, hijo de la mujer.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas que vinculan al imputado con el crimen, entre ellas la declaración del hijo de Cindy, quien relató que su padre atacó primero a su abuela. Posteriormente, tras varias horas, llegó su madre al domicilio, donde también fue agredida por Eric Antonio.

De acuerdo con el testimonio, el menor se escondió en una habitación al escuchar y presenciar las agresiones, por temor a que le hicieran daño.

Más tarde, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de ambas mujeres: el de la madre en la sala del domicilio y el de la abuela en una de las recámaras.

Durante la investigación, la Fiscalía también recabó el testimonio de la directora de un jardín de niños en Tultepec, quien declaró que la mañana del 12 de enero Eric Antonio acudió a la guardería para solicitar la baja de la menor Camila. Sin embargo, al día siguiente, el 13 de enero, regresó para pedir su reinscripción.

La directora señaló que ese día el hombre llegó alterado y presentaba rasguños visibles en el rostro y el cuello. Ante la ausencia de los padres y la conducta del hombre, decidió llevar a la menor a la policía local y posteriormente a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde quedó bajo resguardo.

En la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo viernes 23 de enero cuando la autoridad judicial determine si Eric Antonio ‘N’ es vinculado a proceso por el delito de doble feminicidio.