Coordinan trabajos entre fiscalías para dar con menores: Víctor Antonio de Jesús 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:40:10

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández afirmó que se trabaja con Fiscalías de otras entidades con el intercambio de información para dar con el paradero de cuatro menores de edad, que tienen el estatus de no localizadas desde el pasado 17 de enero.

Mencionó que desde el reporte, se activaron los protocolos correspondientes, con la elección de la Alerta Amber, y se difundieron las fichas de búsqueda de forma inmediata.

“Lo que les puedo comentar es que nosotros mantenemos una coordinación y comunicación permanente con las entidades federativas vecinas, específicamente con las autoridades competentes en la materia, porque nosotros estamos recabando la información para su pronta localización ubicación y de esta manera poder informarlo y desactivar la alerta correspondiente”, dijo.

Detalló que se investigan el contexto en que sucedieron los hechos y que la desaparecían no se dio precisamente en el centro comercial donde fueron vistas por última vez.

Del mismo modo, confirmó que las cuatro menores de edad se encontraban como integrantes de una casa hogar, y que se presume que todas se encuentran juntas.

“Mi prioridad es la localización, ahorita lo que estamos buscando es identificar en donde se encuentran las personas desaparecidas; nosotros tenemos datos que en este momento quisiera reservar por la trascendencia de la investigación”.