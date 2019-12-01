Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido

Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 14:32:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chavinda, Michoacán, 16 de enero del 2026.- Destrozos ocasionó un sujeto en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Chavinda, Michoacán; el individuo que al parecer padece de esquizofrenia fue requerido por las autoridades.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior del mencionado recinto religioso,  un hombre estaba ocasionando destrozos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes lograron requerir al individuo.

Finalmente el iracundo sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan en Playa del Carmen a sujeto buscado por el FBI; se dedicaba a estafar adultos mayores
Identifican a mujer asesinada en Apatzingán, Michoacán; era policía Municipal
Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido
Ultiman a tiros a mujer en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido
Violencia sin tregua en Uruapan: ultiman a tiros a un joven en la colonia Los Lagos
Arsenal de guerra en Tijuana: fuerzas federales decomisan armas y municiones dentro de un vehículo
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Comentarios