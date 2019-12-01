Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 14:32:30

Chavinda, Michoacán, 16 de enero del 2026.- Destrozos ocasionó un sujeto en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Chavinda, Michoacán; el individuo que al parecer padece de esquizofrenia fue requerido por las autoridades.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior del mencionado recinto religioso, un hombre estaba ocasionando destrozos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes lograron requerir al individuo.

Finalmente el iracundo sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.