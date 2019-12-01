Identifican a mujer asesinada en Apatzingán, Michoacán; era policía Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 15:07:47

Apatzingán, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Como Margarita A. M., de 31 años, elemento de la Policía Municipal en activo, quien estaba de descanso, fue identificada la mujer que fue asesinada a tiros este viernes en esta ciudad.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, este día fue atacada a balazos una mujer, la cual perdió la vida al llegar a la clínica del ISSSTE.

Fue al continuar con las investigaciones, que la ahora occisa fue identificada como Margarita A. M., de 31 años, elemento de la Policía Municipal en activo, quien estaba de descanso.

Es de mencionar que las indagatorias en torno al caso siguen adelante con la finalidad de esclarecer el crimen.