Identifican a mujer asesinada en Apatzingán, Michoacán; era policía Municipal

Identifican a mujer asesinada en Apatzingán, Michoacán; era policía Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 15:07:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Como Margarita A. M., de 31 años, elemento de la Policía Municipal en activo, quien estaba de descanso, fue identificada la mujer que fue asesinada a tiros este viernes en esta ciudad.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, este día fue atacada a balazos una mujer, la cual perdió la vida al llegar a la clínica del ISSSTE.

Fue al continuar con las investigaciones, que la ahora occisa fue identificada como Margarita A. M., de 31 años, elemento de la Policía Municipal en activo, quien estaba de descanso.

Es de mencionar que las indagatorias en torno al caso siguen adelante con la finalidad de esclarecer el crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan en Playa del Carmen a sujeto buscado por el FBI; se dedicaba a estafar adultos mayores
Identifican a mujer asesinada en Apatzingán, Michoacán; era policía Municipal
Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido
Ultiman a tiros a mujer en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Iracundo sujeto ingresa a un templo en Chavinda, Michoacán y ocasiona destrozos; fue detenido
Violencia sin tregua en Uruapan: ultiman a tiros a un joven en la colonia Los Lagos
Arsenal de guerra en Tijuana: fuerzas federales decomisan armas y municiones dentro de un vehículo
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Comentarios