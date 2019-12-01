Ultiman a tiros a mujer en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 14:26:22

Apatzingán, Michoacán, a 16 de enero 2026.- Cuando era trasladada a un nosocomio para recibir atención médica luego de haber sido atacada a balazos, una mujer perdió la vida, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el ingreso a urgencias de la clínica del ISSSTE de esta ciudad, una persona había muerto a consecuencia de las lesiones que presentaba tras haber sido atacada a balazos.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida a bordo de un auto, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.