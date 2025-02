Violencia sigue igual, queremos vivir sin grupos criminales: Lupe Mora 

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2025.-A 12 años de la conformación de las autodefensas, en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, Michoacán, "la situación de violencia no cambió, seguimos viviendo entre grupos delincuenciales", aseguró Lupe Mora Chávez, hermano de Hipólito Mora Chávez, fundador de los también llamados comunitarios.

El hoy jefe de la tenencia de La Ruana, localidad donde se organizó gran parte del movimiento civil armado, señaló que a la población ya no le interesa tomar las armas para defenderse de los cárteles criminales, apuntó que eso le toca a las corporaciones de seguridad pública.

"La gente ya no quiere agarrar las armas para salir a pelear, es que la gente ya esta más consciente que al gobierno es a quien le toca hacer su trabajo, no a nosotros y la gente la pura verdad ya no quiere, yo ya lo viví, muchos lo vivimos no está tan facilito andar peleando contra un cártel.", indicó el también activista quien recordó a los hombres y mujeres que perdieron la vida durante la lucha de las autodefensas, y se preguntó si valió la pena, ya que dijo la violencia contra los ciudadanos sigue peor.

A la distancia de lo que fue la lucha civil armada que surgió el 24 de febrero del 2013, Lupe Mora, apuntó que lo único que pide la población de La Runa es estar libres de grupos criminales, dormir y despertar sin escuchar balaceras al fondo, cosechar su huertas sin tener que pagar cuotas.

"Aquí lo que hace falta en La Ruana, es que ya saquen al grupo que está aquí, el de Tepeque y que no dejen entrar a otro, ya queremos estar libres de grupos, ya tenemos ganas de estar sin ningún cártel aquí en el pueblo , tenemos ganas de estar libres estamos peor que antes no valió la pena nada tantas muertes que hubo", señaló Lupe Mora quien sigue pidiendo justicia por el asesinato de su hermano Hipólito Mora Chávez.