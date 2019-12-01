Exalcalde de San Martín de las Pirámides queda en prisión preventiva por presunta extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:08:38

San Martín de las Pirámides, Estado de México, a 1 de octubre de 2026.- Un juez del Estado de México determinó vincular a proceso a Francisco “N”, exalcalde de San Martín de las Pirámides, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara datos de prueba por su probable participación en un caso de extorsión contra una mujer.

Como parte de la resolución judicial, el exfuncionario quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa el proceso. Además, se estableció un plazo de tres meses para que la Fiscalía concluya la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos habrían comenzado el 9 de febrero, cuando la víctima recibió mensajes mediante una aplicación de redes sociales. En ellos, presuntamente se le exigía una cantidad de dinero bajo la amenaza de divulgar fotografías y videos personales.

Posteriormente, el 10 de agosto, Francisco “N” habría establecido comunicación telefónica con la mujer para acordar las condiciones, así como el lugar y la hora en que se realizaría la entrega del dinero.

Ante estos hechos, la FGJEM implementó un operativo de pago controlado en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac. La entrega se realizó el 11 de agosto y, durante el intercambio del efectivo, agentes de la Fiscalía detuvieron al exalcalde en flagrancia.

Tras su captura, Francisco “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario de Ecatepec, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad judicial que determinó su vinculación a proceso.

Francisco “N” estuvo al frente del ayuntamiento de San Martín de las Pirámides durante el periodo 2015-2018. En caso de que sea declarado responsable del delito que se le atribuye, podría enfrentar una pena de hasta 42 años de prisión.