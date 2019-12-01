Discusión familiar, una de las líneas de investigación tras multihomicidio en Montemorelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 21:59:07

Montemorelos, Nuevo León, a 1 de octubre de 2026.- Una posible disputa al interior de una familia es una de las principales líneas que investiga la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tras el homicidio de cinco integrantes de una familia ocurrido en el municipio de Montemorelos.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, explicó que las primeras indagatorias apuntan a que los hechos pudieron desarrollarse en distintos momentos y lugares. Las víctimas presentaban heridas producidas por arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, una mujer identificada como Cynthia Tamez, de 33 años, y uno de sus hijos, de 8 años y dos meses, fueron localizados dentro de una camioneta Jeep roja, ubicada en calles del fraccionamiento Los Fresnos.

Posteriormente, elementos policiacos acudieron al domicilio de la familia, localizado en la colonia Los Nogales, luego de recibir información de que otros integrantes no habían sido localizados. En el inmueble encontraron a un hombre adulto y a dos menores sin vida, también con heridas de bala.

La autoridad señaló que en la camioneta fue localizada un arma corta calibre .38, además de un teléfono celular y un cartucho de arma de fuego. Los primeros análisis establecieron coincidencias entre los casquillos encontrados en los distintos puntos donde fueron localizadas las víctimas.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a la muerte de los cinco integrantes de la familia.

Hasta el momento, la institución ha señalado la posible existencia de una discusión familiar como una de las hipótesis, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.