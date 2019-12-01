Localizan cuerpo de menor reportada como desaparecida en la autopista Chamapa-Lechería en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:32:23

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 1 de octubre de 2026.- El reporte de desaparición de una menor de edad terminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona de predios baldíos ubicada a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 2.5 de dicha vialidad, donde elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes. Posteriormente, autoridades confirmaron que se trataba de una menor que contaba con un Boletín de Urgencia por desaparición emitido en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Cuautitlán Izcalli, la adolescente había sido reportada como desaparecida el martes de esta semana, por lo que se activaron los mecanismos correspondientes para su búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

El cuerpo fue localizado en la lateral de la autopista, a la altura de la zona de San Martín Obispo, información que también fue difundida por el colectivo Lirios Buscadores.

Debido a que se trata de una menor de edad y la investigación permanece abierta, las autoridades municipales señalaron que mantendrán bajo reserva los detalles del caso, conforme a las disposiciones legales.

La FGJEM continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo llegó la menor hasta el sitio donde fue localizada.