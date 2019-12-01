"Ya quedó atrás el calladita te ves más bonita": Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 10:51:49

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, al destacar que la connacional “es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos”.

Bosch, originaria del estado de Tabasco, se coronó como Miss Universo en el evento celebrado en Tailandia después de la polémica en la que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo, la mandara callar en una de las sesiones previas a la final por no publicar contenido del evento en sus redes sociales.

“Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia y parte particularmente para las mujeres hay que levantar la voz”, declaró la mandataria mexicana.

“ya quedó atrás aquella cosa que decían, ‘calladita te ves más bonita’, dejó en claro Claudia Sheinbaum.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice: ‘hay una injusticia, no me parece’”, sentenció.