Balean fachada de vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 09:07:40
Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos en contra de una vivienda en la colonia El Realito de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Soldaderas, se había registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la policía Morelia quienes confirmaron los daños en la vivienda, así miso solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quienes tomaron conocimiento de los hechos, así miso recolectaron 12 casquillos percutidos calibre .9mm y dos calibre .45mm, los cuales fueron embalados para su análisis.

