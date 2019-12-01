Fuerzas federales aseguran 340 kilos de estupefaciente; equivale a 90.2 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 10:15:15

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- Fuerzas federales aseguraron 340 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora, con un valor estimado de 90.2 millones de pesos, de acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad correspondiente al jueves 20 de noviembre de 2025.

El reporte señala que personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizó una inspección a un tractocamión de una empresa de paquetería que viajaba de Hermosillo a Mexicali, donde localizaron la droga distribuida en 19 bidones de plástico. En el operativo fueron detenidas dos personas.

El documento detalla también acciones realizadas en Culiacán y Cosalá, Sinaloa, específicamente en los poblados de Canamaca, Arroyo Grande, Arroyo de la Higuera, El Sauce, Las Amargosas, El Vizcaíno y Mezcaltitán. En esos puntos, elementos del Ejército ubicaron un laboratorio clandestino y nueve áreas de concentración de materiales relacionados con la elaboración de metanfetamina.

Durante las intervenciones se aseguraron 7 mil 88 litros y mil 235 kilos de sustancias químicas, así como dos reactores de síntesis orgánica y un condensador, utilizados para la producción de droga sintética.

El informe federal no detalla detenciones adicionales en Sinaloa ni especifica si las áreas inhabilitadas estaban en operación al momento de la intervención.