Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 11:02:01
Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del operativo Plan Paricutín, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un vehículo robado, tres armas de fuego y más de 40 municiones en la ciudad de Morelia. 

Sobre el particular se informó que derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la localidad de Cuanajillo de Toro de la capital del estado, los efectivos de la Guardia Civil y la GN realizaban labores de vigilancia en una zona serrana. 

Ahí detectaron en aparente estado de abandono una camioneta marca Mitsubishi con reporte de robo, dos armas largas calibre .223 milímetros, un arma corta tipo escuadra, 42 cartuchos útiles y tres cargadores. 

Lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar las diligencias de ley.

