Refuerza Guardia Civil operativos en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 09:40:23
Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Luego de que esta mañana de viernes se registrara un ataque directo en contra de una persona, quien perdió la vida, autoridades de la Guardia Civil reforzaron los operativos de vigilancia y prevención del delito, en la colonia Villas de la Loma de Morelia, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los primeros datos, los agresores perseguían al agraviado, quien intentó resguardarse en un camión del transporte público. En el sitio otras  personas resultaron lesionadas por esquirlas.

Así mismo se informó que la zona permanece acordonada mientras se realizan los procedimientos correspondientes. 

El operativo Blindaje Morelia continúa activo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

