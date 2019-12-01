“Hay poquita gente porque nos metieron miedo”, aseguraron asistentes a marcha de generación Z

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- Alrededor de 150 asistentes fueron los que se dieron cita a la tercera marcha de la Generación Z, quienes llevaban consigo banderas de México modificadas con el emblema de One Piece e imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Uno de los asistentes justificó la baja participación de la ciudadanía en la marcha debido a que a mucha gente ya le metieron miedo a que les pase algo durante la movilización.

“Hay poquita gente porque a lo mejor ya también les metieron miedo. O sea, yo también vengo con un cierto miedo y digo: ‘A ver si no me pasa algo’, pero, pues, ni modo. Ahora sí que, si no lo hace uno, ¿quién lo hace? Hay que levantar nuestra voz, y si me pasa algo, ¿de quién es la culpa? Pues de la Presidenta”, declaró.

“¡Que la sangre bendita de nuestro señor Jesucristo proteja a este México consciente que hoy sale a las calles! ¡Amén!”, dijo otra de las manifestantes.

Así mismo, lanzaron consignas como “Claudia nos tuvo miedo” y otras tantas en contra del Gobierno federal, una vez que no lograron acercarse a Palacio Nacional debido a que un inmenso cerco policial los frenó.