Vinculan a proceso a hombre acusado de corrupción de menores en Irapuato

Vinculan a proceso a hombre acusado de corrupción de menores en Irapuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 11:27:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Irapuato, Guanajuato, 21 de noviembre del 2025.- La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Luis Bernardo “N”, tras concluir una investigación que derivó en su imputación por el presunto delito de corrupción de menores en la ciudad de Irapuato.

Según la información integrada en la carpeta de investigación y dirigida por una agente del Ministerio Público, se determinó que el señalado habría sostenido una relación sentimental inadecuada con una menor de edad. La situación motivó la intervención inmediata de la autoridad para garantizar la protección de la víctima y la realización de indagatorias especializadas.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que, de acuerdo con la Fiscalía, establecen la probable participación del imputado. Después de analizar los elementos expuestos, el Juez de Control decidió vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
El Poder Judicial de Michoacán fortalece la impartición de justicia con resoluciones firmes y apegadas a derecho
Fiscalía Michoacán confirma detención de 7 exescoltas de Carlos Manzo; los acusan de omisión en el homicidio del alcalde uruapense
Pérdida total de la bodega y 30 mil pacas consumidas en incendio en San Miguel Octopan, Guanajuato
Villas de la Loma de Morelia, Michoacán, ¿La cueva de AliBaba?
Más información de la categoria
Fiscalía Michoacán confirma detención de 7 exescoltas de Carlos Manzo; los acusan de omisión en el homicidio del alcalde uruapense
Reportan captura del anillo de escoltas de Carlos Manzo en un operativo sorpresa en Uruapan, Michoacán
Identifican a muerto de Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado
Comentarios