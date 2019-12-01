Vinculan a proceso a hombre acusado de corrupción de menores en Irapuato

Irapuato, Guanajuato, 21 de noviembre del 2025.- La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Luis Bernardo “N”, tras concluir una investigación que derivó en su imputación por el presunto delito de corrupción de menores en la ciudad de Irapuato.

Según la información integrada en la carpeta de investigación y dirigida por una agente del Ministerio Público, se determinó que el señalado habría sostenido una relación sentimental inadecuada con una menor de edad. La situación motivó la intervención inmediata de la autoridad para garantizar la protección de la víctima y la realización de indagatorias especializadas.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que, de acuerdo con la Fiscalía, establecen la probable participación del imputado. Después de analizar los elementos expuestos, el Juez de Control decidió vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.